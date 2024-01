Rheinland-Pfalz

Mainz

Kommt die interkommunale Zusammenarbeit voran?

Um Kosten und Personal in der Verwaltung einzusparen, nehmen Kommunen in Rheinland-Pfalz die freiwillige Zusammenarbeit von Städten, Gemeinden und Kreisen in den Blick. Innenminister Michael Ebling (SPD) will an diesem Montag (10.30) in Mainz zusammen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände über die Zwischenergebnisse aus mehreren Modellvorhaben der interkommunalen Zusammenarbeit berichten.