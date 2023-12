Kommission stellt zweiten Bericht zum Fall Dillinger vor

Die Aufarbeitungskommission im Bistum Trier stellt am Mittwoch (14.30 Uhr) den zweiten Zwischenbericht zum Fall des unter Missbrauchsverdacht stehenden und Ende 2022 gestorbenen Priesters Edmund Dillinger vor. Den Bericht haben der ehemalige Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer und der frühere Vizechef der Staatsanwaltschaft Trier, Ingo Hromada, in einem eigenen Projekt für die Kommission erstellt.

Trier (dpa/lrs). Der frühere katholische Geistliche aus Friedrichsthal im Saarland steht in Verdacht, ab den 70er Jahren über Jahrzehnte vor allem Jugendliche sexuell missbraucht und in teils pornografischen Posen fotografiert zu haben. Dillingers Neffe hatte nach dem Tod des Mannes zig ungerahmte Dia-Aufnahmen in dessen Haus gefunden – und war damit im April an die Öffentlichkeit gegangen.