Kommentar zu den bundesweiten Protesten gegen rechts: AfD so gefährlich wie nie

Redakteurin Birgit Pielen Foto: Jens Weber/MRV

Man mag es kaum glauben, aber dort hat der bayerische Landtag am Mittwoch mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern – und jenen der AfD natürlich – zwei Kandidaten und zwei Stellvertreter der AfD zu ehrenamtlichen Richtern des bayerischen Verfassungsgerichtshofs gewählt – und das, obwohl die AfD in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet wird!

Der Bundesverband ehrenamtlicher Richterinnen und Richter kommentierte die Nachricht mit zwei Worten: „Entsetzen pur.“ Denn die Stimmen der ehrenamtlichen Richter haben dasselbe Gewicht wie die der Berufsrichter. Sie sind allerdings nicht in alle juristischen Verfahren involviert. Das Beispiel aus Bayern zeigt, wie schnell unsere Demokratie unterwandert werden kann. Denn genau darauf haben es die Antidemokraten der AfD abgesehen.

In Brandenburg, Sachsen und Thüringen könnte die AfD nach derzeitigen Meinungsumfragen stärkste Kraft bei den Landtagswahlen im Herbst werden. Ausgerechnet im Thüringen des rechtsextremen Björn Höcke liegt sie bei 36 Prozent. Eine Koalition ohne Beteiligung der AfD wäre nur möglich, wenn CDU und Linke sich annähern würden. Doch das ist der CDU-Landtagsfraktion per Parteitagsbeschluss ebenso verboten wie eine Koalition mit der AfD. Es dürfte also nahezu unlösbare Bündnisprobleme geben – es sei denn, die CDU macht eine Kehrtwende und entdämonisiert 35 Jahre nach der Wende und dem Untergang der DDR endlich die Linkspartei. Sollte die Aussicht, dass ein skrupelloser Politiker wie Höcke, der Führungspersonal in Politik und Medien „entsorgen“ möchte, nicht Drohkulisse genug sein?

Hinzu kommt: Die Partei, die mehr als ein Drittel der Sitze im Landesparlament hat, verfügt über eine Sperrminorität bei bestimmten Entscheidungen. Richter und Staatsanwälte, Verfassungsrichter oder der Präsident des Landesrechnungshofs können nur mit zwei Dritteln der Abgeordnetenstimmen gewählt werden. In Thüringen werden zudem in den kommenden Jahren alle Verfassungsrichter neu gewählt. Mag man sich nicht vorstellen, was passiert, wenn AfD-Politiker tatsächlich Einfluss auf die Landesverfassung haben.

Unsere Demokratie lässt ihre offensichtlichen Feinde im Parlamentarismus groß werden, weil sie demokratisch gewählt sind. Sie gibt ihnen damit die Macht, das demokratische System vorzuführen und im schlimmsten Fall auszuhebeln. Wollen wir das zulassen?