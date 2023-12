Theater

Koblenz

Koblenzer Stadttheater: Land fördert Sanierung mit Millionen

Das Land Rheinland-Pfalz fördert die umfassende Sanierung des Theaters Koblenz mit knapp 17 Millionen Euro. Wie die Staatskanzlei mitteilte, soll mit dem Geld unter anderem das Dach sowie Gebäude- und Bühnentechnik erneuert werden. Das 1787 erbaute Stadttheater in Koblenz sei der einzig erhaltene klassizistische Theaterbau am Mittelrhein. Es befindet sich seit 1867 im Besitz der Stadt und bietet Platz für etwa 470 Zuschauer. Den entsprechenden Förderbescheid für die Sanierung überreichten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling am Freitag an Oberbürgermeister David Langner (alle SPD).