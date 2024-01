Winterwetter

Saarbrücken

Knapp 100 Unfälle wegen Glätte im Saarland

Auf glatten Straßen im Saarland hat es bis zum Mittwochmittag 97 Unfälle gegeben. Bei vier Unfällen seien auch Menschen verletzt worden, aber keiner schwer, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A6 in Höhe St. Ingbert war die Autobahn in Richtung Mannheim am Morgen vorübergehend gesperrt gewesen. Grund für die Unfälle sei überwiegend Glatteis gewesen, sagte der Sprecher.