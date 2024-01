Politik

Berlin/Saarbrücken

KMK-Präsidentin: Bildungseinrichtungen sind Demokratie-Orte

Die Wahlen in diesem Jahr werden nach Ansicht der neuen Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Christine Streichert-Clivot, zu Veränderungen mit unmittelbaren Konsequenzen für die junge Generation führen. Die drei Landtagswahlen im September, die Kommunalwahlen in acht Ländern und die Europawahlen im Juni würden darüber entscheiden, «wie wir uns jetzt und in der Zukunft im Innersten als wehrhafte Demokratie aufstellen», sagte die saarländische Bildungs- und Kulturministerin am Freitag in Berlin.