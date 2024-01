Klirrend kaltes Winterwetter mit Sonne und Schnee

ARCHIV – Ein Baum steht auf einem mit einer dünnen Schneeschicht bedeckten Acker. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Offenbach (dpa/lrs) – Der Winter kehrt mit Minustemperaturen und etwas Schnee nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland zurück. «Die seit Wochen anhaltende, außergewöhnlich milde Westwetterlage, die uns reichlich Regen und Hochwasser beschert hat, neigt sich nun endgültig dem Ende zu», sagte Meteorologe Christian Herold vom Deutschem Wetterdienst am Samstag in Offenbach vorher. «Die Wetterlage stellt sich grundlegend auf Winter um.»

Am Sonntag zeigt sich neben dichten Wolken auch immer mal die Sonne. Am Vormittag schneit es zugleich leicht, am Nachmittag ist es eher trocken. Die Temperaturen schwanken zwischen minus zwei und plus drei Grad. In der Nacht zum Montag kann es wieder etwas schneien und die Temperaturen sinken deutlich unter die Null-Grad-Linie – auf bis zu minus sieben Grad, im Bergland sogar auf bis zu minus zehn Grad.

Auch am Montag bleiben die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. In der Nacht zum Dienstag ist nicht mehr mit Schnee zu rechnen, die Temperaturen sinken aber noch weiter – auf bis zu minus 13 Grad in den Tallagen des Berglands. Viel Sonne und keine Niederschläge erwarten die Meteorologen für den Dienstag. Am Dauerfrost ändert sich aber nichts.

