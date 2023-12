Saarlouis

Klinik-Patient löst Polizeieinsatz aus

Ein Patient hat am Samstag in einer Klinik in Saarlouis einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 55-Jährige habe damit gedroht, sein Zimmer in die Luft zu sprengen, teilte das Landespolizeipräsidium Saarland mit. Der Mann habe sich von Einsatzkräften der Polizei widerstandlos festnehmen lassen. Er sei in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen und wurde in einer psychiatrische Einrichtung untergebracht.