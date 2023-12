Frankenthal

Klinikbrand möglicherweise durch Rauchen verursacht

Nach einem Brand mit zwei Toten in einer Klinik im rheinland-pfälzischen Frankenthal gibt es neue Hinweise auf die mögliche Brandursache. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag mitteilte, ist das Feuer laut einem Sachverständigen im Bereich des Bettes einer der verstorbenen Patientinnen ausgebrochen. Die 80-Jährige sei bereits zuvor vom Klinikpersonal wegen heimlichen Rauchens ermahnt worden. Aus diesem und weiteren Gründen sei das wahrscheinlichste Szenario derzeit, dass die Seniorin den Brand durch Rauchen verursacht habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine Obduktion habe zudem die Rauchgasvergiftung als Todesursache der 80-Jährigen und einer 72-jährigen Zimmernachbarin festgestellt. Hinweise auf das Einwirken dritter hatte die Polizei bereits am Mittwoch ausgeschlossen.