Mainz

Kita-Bau: Oberbürgermeister für einfachere Vergaberegeln

Angesichts fehlender Plätze für Kita-Kinder und Schüler fordert der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase weniger starre Vergaberegeln für Bauprojekte. Kommunen müssten den Bau gleich mehrerer Kitas und Schulen im Block an einen Auftraggeber vergeben können, sagte der parteilose Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Auch die Vergabe an einen Generalunternehmer müsse wieder möglich werden. Es führe kein Weg an einer Entbürokratisierung vorbei.