Kita nach Brand in Sporthalle evakuiert: Keine Verletzten

Nach einem Brand in einer Sporthalle am Mittwochmittag in Herrstein-Rhaunen ist eine Kindertagesstätte evakuiert worden. Die 18 Kinder hätten das Kita-Gebäude in der Gemeinde Sensweiler unverletzt verlassen, teilte die Polizei in Idar-Oberstein mit. Eine Erzieherin hatte das Feuer entdeckt, das bei der Nutzung eines Gasbrenners während Dachdeckerarbeiten entstanden war. Bei dem Ausbruch des Brandes befand sich niemand in der Sporthalle. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand rasch.