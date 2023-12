Weihnachten

Speyer

Kirchenpräsidentin Wüst: Hoffnung in Krisenzeiten bewahren

Die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, hat dazu aufgerufen, trotz aktueller Kriege und Krisen hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. «Hoffnung verändert Menschen, sie gibt Perspektive, schafft Zusammenhalt, verändert Zukunft», sagte Wüst laut vorab verbreitetem Predigttext zu Heiligabend in der Stiftskirche in Kaiserslautern.