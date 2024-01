Neuer Chef der Unimedizin

Mainz

Kiesslich will Berufungsprozesse beschleunigen

Der neue Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin Mainz, Ralf Kiesslich, möchte die Wiederbesetzung von Stellen in der größten Klinik von Rheinland-Pfalz schneller machen. «Ich werde mich im Dialog mit dem wissenschaftlichen Vorstand dafür stark machen, die Berufungsprozesse an der Unimedizin Mainz zu beschleunigen», sagte Kiesslich der Deutschen Presse-Agentur. An der Unimedizin ist beispielsweise die Leitung der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin nur kommissarisch besetzt.