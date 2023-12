Rhein-Pfalz-Kreis

Bobenheim-Roxheim

Kellerbrand: 100.000 Euro Schaden an Einfamilienhaus

Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr habe die Flammen am Montagabend schnell unter Kontrolle bringen können und so einen noch größeren Schaden verhindert, teilte die Polizei mit. Die beiden Bewohner blieben demnach unverletzt.