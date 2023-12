Kommunen

Mainz

Keine Verteilung von Asylsuchenden zwischen den Jahren

Die Verteilung von Asylsuchenden auf die rheinland-pfälzischen Kommunen wird zwischen den Jahren ausgesetzt und ab Januar reduziert. «Wir stellen in den vergangenen Wochen fest, dass die Zugangszahlen von Asylsuchenden in Deutschland und damit auch in Rheinland-Pfalz rückläufig sind», erklärte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Mittwoch in Mainz. Deshalb seien die kommunalen Spitzenverbände darüber informiert worden, dass ab dem 4. Januar durchschnittlich nur noch 300 Personen pro Woche an die Städte, Gemeinden und Landkreise verteilt würden.