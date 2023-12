Unwetter

Mainz

Keine akute Hochwassergefahr bis zum Neujahrstag

An den Flüssen in Rheinland-Pfalz besteht bis zum Neujahrstag keine akute Hochwassergefahr. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale beim Landesamt für Umwelt am Samstag in Mainz mit. Mit Blick auf die aktuellen Wettervorhersagen sei ab dem 2. Januar 2024 ein erneuter Anstieg der Wasserstände bis in den Hochwasserbereich möglich. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommen am Sonntag (Silvester) und Montag (Neujahr) bereits zeitweise Schauer vom Himmel. Für Dienstag (2. Januar) sagen die Meteorologen teils anhaltenden kräftigen Regen in Rheinland-Pfalz voraus.