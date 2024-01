Immobilien

Mainz

Kaufzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser gehen zurück

In Rheinland-Pfalz werden weniger Ein- und Zweifamilienhäuser verkauft. Wurden im Jahr 2021 noch 17.444 dieser Immobilien veräußert, so lag die Zahl im vergangenen Jahr bei nur noch 13.700 Ein- und Zweifamilienhäusern, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz mitteilte. Das sei ein Rückgang von rund elf Prozent pro Jahr. Stagnierende und sinkende Preise seien die Folge für diese Entwicklung.