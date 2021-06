Wegen Delta-Variante

Kanzleramtschef rät Fußball-Fans von Reise nach London ab

Eine EM in zwölf Ländern, eine Pandemie auf dem Rückzug – und ein Kanzleramtschef, der vor Reisen in warnt. „Man sollte nicht in Virusvariantengebiete reisen“, so Braun.