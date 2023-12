US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat auf dem Heimflug von der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai laut mitreisenden Reportern einen Zwischenstopp auf der US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein eingelegt. Ihre Maschine Air Force Two landete demnach zum Auftanken am Sonntag auf der Militärbase. Danach hob das Flugzeug ab Richtung Washington.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris kommt in Dubai zum UN-Klimagipfel COP28 an. Foto: Kamran Jebreili/AP

Ramstein (dpa). In der Vergangenheit hatten immer wieder hochrangige US-Vertreter kurz Halt in der Westpfalz gemacht – vor allem zum Tanken. Erst im September war US-Präsident Joe Biden auf dem Weg zum G20-Gipfel in Indien in Ramstein. In jüngster Zeit war das riesige Areal bei Kaiserslautern auch mehrmals Konferenzort für internationale Beratungen über Waffenlieferungen an die Ukraine.