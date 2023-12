2. Bundesliga

Kaiserslautern

Kaiserslautern-Profi Aremu für drei Spiele gesperrt

Mittelfeldspieler Afeez Aremu vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ist vom DFB-Sportgericht wegen eines groben Fouls für drei Meisterschaftsspiele gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Der 24 Jahre alte Profi war in der 59. Minute der Partie gegen Hertha BSC (1:2) am vergangenen Wochenende des Feldes verwiesen worden. Aremu wurde erst 14 Minuten zuvor eingewechselt.