Kaiserslautern verpflichtet tschechischen Spieler Kaloč

ARCHIV – Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen verpflicht den Tschechen Filip Kaloc. Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat den tschechischen Junioren-Nationalspieler Filip Kaloč verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, wird der 23-jährige Mittelfeldspieler vom Erstligisten FC Baník Ostrava ausgeliehen. Für den Club seiner Heimatstadt bestritt er 118 Pflichtspiele. «Filip Kaloč ist ein laufstarker Mittelfeldspieler, der taktisch gut ausgebildet ist und in jungen Jahren schon viele Erfahrungen in seiner Heimat sammeln konnte», begründete FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen den Transfer.

