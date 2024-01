Kaiserslautern gewinnt Testspiel gegen Ankara mit 4:1

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat das erste Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers in der Türkei gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis besiegte am Samstag in Belek den türkischen Zweitligisten Genclerbirligi Ankara mit 4:1 (1:1).

ARCHIV – Dickson Abiama. Foto: Heiko Becker/dpa

Belek (dpa/lrs). Ragnar Ache erzielte in der 5. Minute die Führung, die Ankara nach 19 Minuten ausgleichen konnte. In der zweiten Halbzeit sicherten Winter-Neuzugang Dickson Abiama (53., 81.) und Boris Tomiak (86./Handelfmeter) mit ihren Toren den souveränen Sieg des FCK.

Am Mittwoch treffen die Pfälzer ebenfalls in Belek auf den Drittligisten Dynamo Dresden, bevor es einen Tag später zurück nach Kaiserslautern geht. Am 20. Januar (13.00 Uhr/Sky) startet der Tabellen-15. beim FC St. Pauli in die Zweitliga-Rückrunde.

