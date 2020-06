Berlin

Wegen Corona-Krise

Kabinett beschließt Nachtragshaushalt: Rekordschulden

„Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt“, kündigt Finanzminister Scholz an. Die Bundesregierung will die Konjunktur wieder ankurbeln. Dafür sollen Kredite in einer Höhe her, die manche schwindelig macht.