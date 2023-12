Gefängnis

Frankenthal

Justizminister Mertin besucht JVA Frankenthal

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat bei einem Besuch der Justizvollzugsanstalt Frankenthal dem Personal für seinen Einsatz gedankt. «Der Betrieb einer Justizvollzugsanstalt steht nie still, schließlich muss die Sicherheit innerhalb der Justizvollzugsanstalt nicht nur tagsüber, sondern nachts, an Wochenenden und Feiertagen gewährleistet sein», sagte Mertin am Sonntag einer Mitteilung zufolge. Das Personal arbeite im Drei-Schicht-Betrieb, und dies an 365 Tagen im Jahr.