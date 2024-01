Landtag

Jenssen und Guthier neu in der SPD-Landtagsfraktion

Die SPD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz hat zwei neue Mitglieder: David Guthier (34) ist der Nachfolger von Anke Simon im Wahlkreis Ludwigshafen am Rhein I, wie die Fraktion am Mittwoch in Mainz nach der ersten Sitzung mitteilte. Er ist seit 2014 Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Ludwigshafen und sitzt seitdem auch im Stadtrat, seit 2019 als Fraktionschef.