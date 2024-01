Regierung

Mainz

Innovationsagentur soll für Internationalisierung sorgen

Rheinland-Pfalz will im Wettstreit um bundes- und EU-weite Förderprojekte sichtbarer werden. Mit der neu gegründeten Innovationsagentur werde sowohl eine Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft im Land als auch eine stärkere Internationalisierung des Standorts angestrebt, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Donnerstag in Mainz.