Auszeichnungen

Mainz

Innenminister verleiht Preis für Zivilcourage

Mit einem Preis für Zivilcourage für beherztes Eingreifen hat Innenminister Michael Ebling (SPD) mehrere Menschen in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. «Zivilcourage bedeutet, in entscheidenden Momenten für das Richtige einzustehen», betonte der Minister am Dienstag in Mainz. «Sie zeigt sich oft im mutigen Handeln, um anderen zu helfen und größeres Leid zu verhindern.»