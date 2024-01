Wirtschaft

Mainz

Industriebetriebe fordern bessere Standortbedingungen

Die Betriebe aus der Industrie in Rheinland-Pfalz fordern eine nachhaltige Verbesserung der Standortbedingungen für ihre Branche. Das reiche von einer sicheren Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen über die Ausweisung ausreichender Ansiedlungsflächen bis hin zu schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren, erklärte der Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Arne Rössel, am Freitag in Mainz. Die Industrie fühle sich von der Politik alleine gelassen.