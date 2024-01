Gewerkschaften

Saarlouis

IG Metall ruft zu Warnstreiks bei Ford in Saarlouis auf

Die Gewerkschaft IG Metall ruft zu Warnstreiks beim US-Autobauer Ford in Saarlouis auf. Am Mittwoch sollen die Beschäftigten in der Frühschicht und am Donnerstag in der Nacht- und Mittagsschicht die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Zudem seien an beiden Tagen Kundgebungen geplant.