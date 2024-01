Wetter

Saarbrücken

Hochwasserlage im Saarland etwas beruhigt

Die Pegelstände der Flüsse Prims, Oberer Blies und Nied im Saarland haben ihre Scheitelpunkte erreicht und sinken. Das teilte das Hochwassermeldezentrum in Saarbrücken am Donnerstag mit. Dagegen befanden sich die Wasserstände an der Unteren Blies und der Saar noch im Anstieg. «Die Scheitel sollen im Laufe der Nacht beziehungsweise des frühen Morgens erreicht werden», hieß es. Danach werden auch diese fallen. In der Nacht zum Freitag werde zudem nur noch geringer Niederschlag erwartet.