Gesundheitsminister

Mainz

Hoch zu telefonischer Krankschreibung: Schutz und Entlastung

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat die telefonische Krankschreibung als Schutz und Entlastung der Ärzteschaft begrüßt. «Die Krankschreibung per Telefon hat sich bereits während der Corona-Pandemie bewährt, indem Ärztinnen und Ärzte ihre Patientinnen und Patienten krankschreiben konnten, ohne sie mit Symptomen in einem vollen Wartezimmer unterzubringen», teilte der Minister am Donnerstag in Mainz mit. Es gelte, alle Möglichkeiten zu nutzen, um leichte und schwere Krankheitsfälle voneinander zu trennen, Kontakte nach Möglichkeit zu reduzieren und gleichzeitig das medizinische Personal zu entlasten.