Gesundheitsminister

Mainz

Hoch rechnet nicht mit neuer Corona-Maskenpflicht

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) rechnet trotz eines Anstiegs der Corona-Zahlen in der Herbst- und Winterzeit nicht mit einer erneuten Maskenpflicht für die Bevölkerung. So lange es keine neue Corona-Variante gebe, die in der Fläche signifikant kranker mache, werde es keine Einschränkungen für die Menschen geben, sagte Hoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Eine solche Virus-Variante sei aktuell nicht erkennbar. Zudem gebe es für eine Maskenpflicht derzeit auch gar keine Rechtsgrundlage.