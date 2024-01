Polizeieinsatz

Mainz

Hauptbahnhof gesperrt: Unbekannter kündigte Gewalttat an

Wegen einer zunächst «unkonkreten Bedrohungslage» hat die Polizei in Mainz am Mittwoch den Hauptbahnhof und den Vorplatz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt großräumig gesperrt. Es kam zu Zug- und Busausfällen. Der Polizei zufolge waren auch weitere Rettungskräfte vor Ort. Sie bat darum, den Bereich zu meiden.