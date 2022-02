Haftbefehl gegen 17-jährigen Terrorverdächtigen

Er soll eine schwere staatsgefährdende Gewalttat, einen islamistischen Anschlag geplant haben. Der 17-Jähritge, der bereits vor einigen Tagen festgenommen worden ist, sitzt nun in U-Haft.

Kerpen (dpa). Das Amtsgericht Kerpen hat gestern Abend Haftbefehl gegen einen 17 Jahre alten Terrorverdächtigen erlassen. Das bestätigte ein Gerichtssprecher.

Anschließend sei der Jugendliche in die Jugendhaftanstalt nach Wuppertal gebracht worden. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtet.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) sagte in Duisburg, der 17-Jährige sei dem Haftrichter vorgeführt worden. „Er hat dort bereits Stellung genommen zu einigen Punkten, die ihm vorgeworfen wurden, und er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.“.

Der 17-Jährige war am vergangenen Samstag im Hauptbahnhof Hannover festgenommen worden. Die Polizei durchsuchte einen Zug mit Sprengstoffhunden, in dem der Jugendliche vorher gesessen hatte. In einer ersten Anhörung hatte der 17-Jährige laut den Behörden bestritten, einen islamistischen Anschlag vorbereitet zu haben. Er war nach einem Tipp aus seinem persönlichen Umfeld festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-958031/3