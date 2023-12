Polizeieinsatz

Münchweiler/Alsenz

Gruppenschlägerei bei «Christmas-Party»

Bei einer Party in einer Gemeindehalle in Münchweiler im Donnersbergkreis hat es eine Schlägerei mit mehreren Menschen gegeben. Eine Person habe dabei in der Nacht auf Dienstag massive Gesichtsverletzungen erlitten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.