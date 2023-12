Landkreis Trier-Saarburg

Nittel

Grundschule nach Brand evakuiert: Kinder unverletzt

Eine Grundschule in Nittel (Landkreis Trier-Saarburg) ist am Montag wegen eines Brandes geräumt worden. Dieser habe sich allerdings bloß auf einen Sanitätsraum beschränkt, wie die Polizei in Saarburg mitteilte. Verletzt wurde niemand. Brandschutztüren hätten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert, hieß es weiter. Eine mit Pappe gefüllte Kiste habe aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Lehrerinnen und Lehrer sowie Freiwillige Feuerwehren brachten 134 Kinder aus dem Gebäude. Sie kamen vorübergehend im Bürgerhaus der Gemeinde Nittel unter. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.