Aufbesserung niedriger Renten

Grundrente soll Ende der Woche verabschiedet werden

Für die SPD ist sie Herzensangelegenheit, in der Union dagegen gibt es weniger Enthusiasmus für die geplante Grundrente. Auch, weil die versprochene Finanzierung noch lange nicht in Sicht ist. Trotzdem will man jetzt nachgeben – aus strategischen Gründen.