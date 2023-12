Haushalt

Berlin

Grünen-Chef Nouripour: Ahrtal-Hilfe ist sicher

Die Flutopfer-Hilfe für das Ahrtal ist nach Angaben des Grünen-Vorsitzenden Omid Nouripour trotz der Haushaltskrise sicher. «Das ist dringend notwendig, dass auch nach dem Jahresende die Gelder an diejenigen, die zu Schaden gekommen sind, im Ahrtal auch fließen», sagte Nouripour am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.