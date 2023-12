Großflächiger Stromausfall in Teilen von Mainz

Ampel ohne Lichter, kein Durchkommen am Telefon: In Mainz hat es am Samstag einen großflächigen Stromausfall gegeben. War ein Kabelfehler die Ursache?

Mainz (dpa/lrs). In Teilen von Mainz ist am Samstag der Strom ausgefallen. «Teilweise sind Ampelanlagen ausgefallen, ebenso die Festnetztelefonie», teilte die Polizei am Mittag mit. Feuerwehr und Polizei seien weiterhin über den Notruf erreichbar, hieß es. Die Polizei forderte die Menschen auf, den Notruf nur in dringenden Fällen zu wählen.

Um kurz vor 12.00 Uhr sei es in Teilen der Mainzer Innenstadt sowie in Teilen von Mombach und Gonsenheim zu dem Stromausfall gekommen. Laut Michael Theurer, Sprecher der Stadtwerke Mainz, waren zudem Hartenberg-Münchfeld, die Oberstadt und Bretzenheim betroffen. Wie viele Menschen zeitweise ohne Strom waren, war zunächst unklar.

Nach rund einer Stunde gab es eine kleine Entwarnung: «Der Großteil ist schon wieder versorgt», sagte Theurer. «Es gibt wohl noch kleinere Versorgungslücken in der Altstadt, da sind wir aber gerade dran.»

Währenddessen läuft die Suche nach der Ursache. «Wir sind jetzt erst mal dabei, die Stromversorgung wieder herzustellen und dann müssen wir mal schauen, was möglicherweise die Ursache war», sagte Theurer. In einer Mitteilung schrieben die Mainzer Netze am Nachmittag: «Die genaue Ursache ist derzeit noch unbekannt, mutmaßlich wurde die Versorgungsunterbrechung ausgelöst durch einen Kabelfehler.»

Die Feuerwehrleitstelle in Mainz sprach in einer Warnmeldung von einem großflächigen Stromausfall in der Innenstadt von Mainz. «Falls möglich, informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio», hieß es. «Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste.»

