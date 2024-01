Feuer

Appenheim

Großer Schaden bei Brand von Scheune mit Photovoltaikanlage

Mehr als 160 Feuerwehrleute haben im rheinhessischen Appenheim den Brand einer Scheune mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach bekämpft. Das frei stehende Gebäude wurde bei dem Feuer am Montagabend erheblich beschädigt, wie das Polizeipräsidium Mainz am Dienstag mitteilte. Verletzte gab es nicht. In der Scheune mit landwirtschaftlichen Geräten stand auch ein Traktor. Die Brandursache und genaue Schadenshöhe waren vorerst unbekannt. Mit einer Drohne fotografierten die Ermittler sogleich den Brandort. Für weitere Untersuchungen wurde er mit einem Zaun gesichert. Ein Brandsachverständiger sollte eingeschaltet werden.