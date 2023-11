Kultur

Berlin

Götz-George-Preis geht an Schauspielerin Angela Winkler

Die Schauspielerin Angela Winkler erhält in diesem Jahr den Götz-George-Preis. Die 79-Jährige zeichne sich durch eine «unbändige Freude am Spiel» und «einen leichtfüßigen Umgang mit dem ihr eigenen, großen Können» aus, teilte die Jury am Samstag in Berlin zur Begründung mit und ergänzte: «Diese Künstlerin lässt die Seele sprechen.» Die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung erhalten Schauspieler und Schauspielerinnen, die mit ihrem künstlerischen Wirken die Film, Fernseh- und Theaterlandschaft geprägt haben.