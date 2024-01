Glatter Start in die Woche – viel Schnee erwartet

In der neuen Woche wird es kalt und die Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland erwarten Schnee und Glätte. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Montag stark bewölkt bei wechselnden Schnee- und Schneeregenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und drei Grad. Gewitter sind möglich, im nördlichen Bergland auch Schneeverwehungen. Bis Montagabend werden voraussichtlich fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee im Bergland erwartet. In der Nacht zum Dienstag schneit es und es wird glatt, besonders zwischen Eifel und Westerwald.

dpatopbilder – Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Düsseldorf(dpa/lnw ) – Am Dienstag bleibt es stark bewölkt und bis zum Mittag kann es noch Schneeschauer geben, die dann zum Mittag ostwärts abziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus eins und plus ein Grad, an Mosel, Rhein und Saar bis zu drei Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen minus vier und minus sieben Grad. Am Mittwoch soll es laut Prognosen nach Norden ausbreitend bei Höchstwerten zwischen minus zwei und plus drei Grad schneien. Auch in der Nacht zum Donnerstag schneit es und es könnte zu Glatteisbildung kommen. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte laut Prognosen der Wetterexperten zwischen minus zwei und plus drei Grad. Bis zum Mittag soll der Schnee südostwärts abziehen.