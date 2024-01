Videodreh

Ludwigshafen

Gespielte Entführung löst Polizeieinsatz aus

Der Videodreh einer gespielten Entführung hat in Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten die Beamten am Donnerstagabend alarmiert. Sie hatten beobachtet, wie ein Mann von zwei anderen in einen dunklen Transporter gezogen wurde, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mitteilte. Der Mann habe dabei um Hilfe gerufen.