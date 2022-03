Borod

Gerissene Schafe in Borod – war es ein Wolf? Ergebnis der DNA-Analyse steht fest

Laut DNA-Analyse hat ein Wolf die beiden Schafe gerissen, die am 10. März tot in der Gemarkung Borod aufgefunden worden waren. Das hat das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf an der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft jetzt mitgeteilt.