Ermitllungen

Nonnweiler

Geldautomat in Nonnweiler gesprengt

Unbekannte haben in Nonnweiler (Landkreis St. Wendel) einen Geldautomaten gesprengt und sind geflüchtet. Bei der Polizei gingen in der Nacht zu Montag mehrere Notrufe ein, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Zeugen berichteten demnach von ein bis zwei Explosionen und einem dunklen Fluchtwagen.