Fahndung

Insheim

Geldautomat in der Pfalz gesprengt – Täter flüchtig

Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen einen Geldautomaten im pfälzischen Insheim (Landkreis Südliche Weinstraße) gesprengt. Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, werde derzeit noch ermittelt, teilte die Polizei in Ludwigshafen mit. Nach ersten Erkenntnissen seien die Täter nach der Sprengung in Richtung französische Grenze geflüchtet. Die Fahndung läuft, die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt.