Erneut bremst Warnstreik Reisende aus

Eine Anzeigentafel an einem Bahnhof weist auf einen Streik hin. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Warnstreik bei der Deutschen Bahn hat am Freitag im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu starken Einschränkungen geführt. Bis zum Tagesende komme es bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen, teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit. Demnach werde lediglich ein Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten angeboten.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte ihre Mitglieder zu dem Warnstreik von Donnerstagabend 22.00 Uhr an im Personenverkehr aufgerufen, im Güterverkehr begann er bereits am Donnerstag um 18.00 Uhr. Beendet werden soll die Arbeitsniederlegung an diesem Freitagabend um 22.00 Uhr. Zuletzt hatte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November zum Warnstreik aufgerufen.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass etwa Regionalzüge und S-Bahnen betroffen sein könnten von dem erneuten Warnstreik. Auch auf der Internetseite des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) war von geringeren Takten beziehungsweise von Ausfällen die Rede. Die Mittelrheinbahn erwartete ebenfalls starke Einschränkungen.

Das Bahnunternehmen Vlexx ging davon aus, dass dessen Linien nach regulärem Fahrplan fahren werden. Die Mitarbeiter seien nicht zum Warnstreik aufgerufen. Sollte Bahn-Infrastruktur bestreikt werden, sei aber auch hier mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. Das gilt auch für die Linien des Bahnunternehmens Vias.

Im Saarland sollte es bei der Saarbahn voraussichtlich nicht zu Ausfällen kommen, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Die Lokführer haben demnach einen eigenen Tarifvertrag. Sollten Fahrdienstleiter streiken, könnte es aber auch auf bestimmten Streckenabschnitten der Saarbahn Auswirkungen geben.

