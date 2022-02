Gedenken an Zerstörung Dresdens – Protest gegen Neonazis

Dresden (dpa). Traditionell mit Kranzniederlegungen und stiller Erinnerung auf Dresdner Friedhöfen hat der Gedenktag an die Zerstörung der Stadt vor 77 Jahren begonnen.

Neben Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gedachten Vertreter des Freistaates – Vize-Landtagspräsidentin Andrea Dombois, Kulturministerin Barbara Klepsch und Kultusminister Christian Piwarz (alle CDU) – gemeinsam mit Vertretern des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge der dort bestatteten Opfer der alliierten Bombenangriffe vom 13./14. Februar 1945 – vorwiegend Feuerwehrleute, Soldaten und Schutzpolizisten.

„Wir dürfen mit Blick auf die Zerstörung von Dresden nicht nur auf 1945 schauen, sondern müssen unsere Perspektive auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 erweitern“, sagte Hilbert in einer kurzen Rede. „Im Erinnern müssen wir uns gerade auch wegen der gegenwärtigen politischen Lage in unserer Stadt, in unserem Land und in Europa der Vielschichtigkeit einer gleichzeitig trennenden und verbindenden, einer unendlich komplexen Geschichte stellen.“ Die traditionelle Feier auf dem Heidefriedhof, wo die meisten Toten der Luftangriffe ruhen, verlief nach Auskunft der Polizei störungsfrei.

Am Rande der Altstadt versammelten sich am Vormittag hunderte Neonazis zum „Gedenken zu Ehren der Dresdner Luftkriegstoten des

13. Februar 1945“. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer des Aufzugs auf bis 500, die auf rund 750 anwuchs und unter den Klängen von Wagner-Musik und lautem Gegenprotest hunderter Menschen in Sicht- und Hörweite ins Stadtzentrum lief. Am Zwinger stellten sich hunderte Gegendemonstranten dem bereits von „Nazis raus“-Rufen am Straßenrand begleiteten „Schweigemarsch“ laut entgegen. Über der Altstadt kreiste ein Hubschrauber, in der Nähe der Strecke standen ein Wasserwerfer und ein Räumpanzer.

