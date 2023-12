Saarbrücken-Malstatt

Saarbrücken

Fußgängerin in Saarbrücken von Auto angefahren

In Saarbrücken-Malstatt ist eine 71 Jahre alte Fußgängerin beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren worden. Sie wurde nach ersten Erkenntnissen trotz der Wucht des Aufpralls nicht lebensgefährlich verletzt und am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 22-jährige Autofahrerin und drei weitere Insassen blieben unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall im Einmündungsbereich zweier Straßen kam, ist noch unklar. An der Stelle gibt es den Angaben nach eine Ampel.