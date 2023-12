Unfälle

Höhn

Fußgängerin auf Bundesstraße von Auto erfasst

Auf der Bundesstraße 255 ist am frühen Sonntagmorgen eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die dunkel gekleidete 35-Jährige Frau wollte in der Nähe der Gemeinde Höhn (Westerwaldkreis) die Bundesstraße überqueren, als es zu dem Unfall mit dem Auto kam, wie die Polizei mitteilte. Der 29 Jahre alte Fahrer war zuvor den Angaben zufolge einem vor ihm stark bremsenden Wagen ausgewichen, der einen Zusammenstoß mit der Frau noch verhindern konnte. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht und der Wagen des Fahrers sichergestellt.